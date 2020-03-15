أمريكا تخفض أسعار الفائدة إلى صفر لاحتواء «كورونا»

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، مساء اليوم، خفض أسعار الفائدة إلى الصفر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.وأطلق الفيدرالي الأمريكي، برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار منها 500 مليار دولار في سندات الخزانة و200 مليار دولار في أوراق مالية قائمة على التمويل العقاري، وفق قناة "CNN" الأمريكية.وأعلنت السلطات الأمريكية، في وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا إلى 62 حالة، بخلاف ارتفاع عدد المصابين بالمرض إلى 3100.وأعلنت واشنطن، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ بالبلاد، ومنع دخول مواطني الدول الأوروبية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.