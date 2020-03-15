محافظ البحر الأحمر: إزالة فورية للتعديات بامتداد الوفاء بالغردقة

استجاب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الأحد، لاستغاثة سكان منطقة خلف أبو ذكري بامتداد الوفاء بمدينة الغردقة، وأصدر قرارًا بإزالة السور الذي أنشأه أحد أصحاب المحلات على حرم الشارع، وجميع التعديات الأخرى.وكلف المحافظ رئيس مدينة الغردقة بتنفيذ القرار بشكل عاجل، وقامت أجهزة مدينة الغردقة بتنفيذ القرار في نفس اليوم، حيث تم إزالة التعديات.وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه كلف رئيس مدينة الغردقة باستكمال الأعمال غدًا، وتمهيد الشارع، لإعادة الحركة المرورية بكامل طاقتها، وحتى لا يكون هناك أي ضرر لأهالي المنطقة، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات.