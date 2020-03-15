العزاوى: المؤشرات تتجه لاختيار السهيل لتشكيل الحكومة العراقية

قال الدكتور رائد العزاوي أستاذ العلوم السياسية إن، نتائج اجتماع اللجنة السباعية لاختيار رئيس وزراء يكلف بتشكيل حكومة عراقية جديدة، حصرت الأسماء بين شخصيتين هما: نعيم السهيل وهو مدير سابق لمكتب نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، ومنير السعدي وهو رئيس جامعة العين في محافظة ذي قار وإن كانت المؤشرات تقرب سهيل من تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء في العراق وإن كانت العقبة الأساسية ستكون في تمرير السهيل في مجلس النواب.‎وأضاف العزاوي في مداخلة تلفزيونية عبر قناة "سكاي نيوز عربية"، للأسف الرقم الأصعب في العراق وسبب ثورة أكتوبر هو أن الشارع العراقي لن يكون له صوت في اختيار شخص رئيس الوزراء فيما من يتولى رئاسة الحكومة العراقية الجديدة لأن صوت الشارع الذي انتفض ضد الطبقة السياسية بُح بسبب تفشي مرض كورونا.‎وقال العزاوي إن، هناك عقبات كبيرة أمام رئيس الوزراء المقبل تتمثل في شروط ووعود وأيضا مواجهة الطائفة السياسية العراقية التي تسعى للحفاظ على مكانتها ومكاسبها السياسية، وتعطيل إجراء انتخابات مبكرة الى جانب العمل على اقناع الشعب، بإمكانية تحسين أوضاع هذا الشعب الذي أصبح الأن مكبلًا ومغلول اليد بعد حظر التجوال المفروض حتى الأسبوع المقبل، وهو ما يؤكد تمرير شخصية رئيس الحكومة العراقية أي كانت تلك الشخصية فهي لن تخرج عن عباءة سابقاتها التوافقية والتي جرت العراق الى أن يكون ساحة لتصفيات الحسابات.‎وأشار إلى أن، العراق منذ 2003 وهو يشهد حرب بالوكالة، بين الولايات المتحدة الامريكية من جهة وإيران من جهة أخرى، وكليهما لديه أذرع في العراق وإن كانت إيران لها أذرع أقوى، وتعمل حاليًا الولايات المتحدة عسكريًا على محاصرة وكسر أذرع ايران داخل العراق ومحاولة عودتها الى طاولة المفاوضات بسبب تقدمها كثيرًا في عملية تخصيب اليورانيوم، لكن العراق لا يرضى أن يكون ورقة لعب رغم الأمور الصعبة التي يمر بها.