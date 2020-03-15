«إبداع القيم» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب بعنوان إبداع القيم دراسات في علم الجمال المعاصر للدكتور رمضان بسطاويسي.ويتناول الكتاب موضوع الجمال بوصفه خبرة يومية حيث يتعرض الإنسان لأشكال مختلفة من الجمال في الحياة حيث يدرك الجمال في الطبيعة، والكتاب ينمي الخبرة اليومية في الإحساس بالجمال خلال الوعي بالكيفية التي يتم بها إدراك الجمال ويقدم فكرة تاريخية عن فلسفة الجمال وعلم الجمال بشكل سهل يجعل من تعميق الخبرة متاحا للإنسان غير المتخصص من خلال المفاتيح العلمية ويثير علم الجمال المعاصر قضايا كثيرة نابعة من تطور الحياة المعاصرة وتنامي الوعي الجمالي بالفنون المختلفة وتطور الفنون وأدواتها المختلفة في تجسيد التجربة المعاصر للإنسان وتعد العلاقة بين الحقيقة بأبعادها المختلفة مثل الحقيقة الاجتماعية والميتافيزيقية والفن محورٱ مهمًا دارت مناقشات العديد من الفلاسفة وعلماء الاستطيقا.ويقدم هذا الكتاب دراسات حول الموضوعات التالية الاستطيقا والتكنولوجيا وعلاقة الفن بـ أيديولوجية التذوق الجمالي من نقد القيم إلى إبداع القيم دور منظومة القيم في تصور مستقبل المجتمع تعدد الرؤية النظرية الأدبية المعاصرة الأنا والآخر في الفكر الجمالي المعاصر السيرة الذاتية والهوية والكتاب مكون من 238 صفحة.