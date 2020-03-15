رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القمص داود لمعي يلتقي الكهنة الجدد

الأحد 15/مارس/2020 - 11:17 م
القمص داود لمعي
القمص داود لمعي
ماريان رسمى
طباعة
التقي القمص داود لمعي كاهن كنيسة الشهيد مار مرقس بمصر الجديدة، بالآباء الكهنة الجدد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

جاء العظة التي ألقاها القمص داود لمعي بعنوان "وصايا الكاهن" ثم جاوب على مجموعة من الأسئلة.

وحرص الآباء الكهنة الجدد لإيبارشية طما على التقاط الصور التذكارية.

موضوعات متعلقة

تكليفات رئاسية بتحسين أجور العاملين بالدولة فى الموازنة الجديدة

الخشت يمنح الموظفات الحاضنات إجازة خلال فترة تعليق الدراسة

الباز يعرض تسجيلًا مشبوهًا وراء انتشار شائعة فرض حظر التجوال

حظر تجول في بغداد لاحتواء «كورونا»

الصور

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

هل تمدد الدولة فترة تعليق الدراسة؟.. وزير التعليم يجيب

الصحة: 16 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 26

الباز يعرض تسجيلًا مشبوهًا وراء انتشار شائعة فرض حظر التجوال

«في 10 ثوانٍ».. كيف تتأكد من عدم إصابتك بـ«كورونا»؟ (فيديو)

إنفوجراف

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

image description

نصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم (إنفوجراف)

image description

كيف تصنع مطهرًا يدويًا في المنزل؟

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

النمسا تحظر التجمعات

أدوية تزيد خطر الإصابة بكورونا لا يجب تناولها

مواعيد عرض البرامج التعليمية اليوم بالتفصيل بعد تعليق الدراسة فى مصر أسبوعين

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «١-٢»
المزيد

الثقافة

«كُحيل للكوميكس» تحتفي بكتاب يوميات رسام متجول

عبد الدايم توجه بإجراء عمليات صيانة المواقع الثقافية وتعقيمها

مكتبة الإسكندرية تعتذر عن استقبال الوفود الأجنبية حتى 30 مارس

مرشحة لانتخابات «كتّاب مصر»: تنشيط حركة النقد على رأس أولوياتي