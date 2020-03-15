القمص داود لمعي يلتقي الكهنة الجدد

التقي القمص داود لمعي كاهن كنيسة الشهيد مار مرقس بمصر الجديدة، بالآباء الكهنة الجدد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.جاء العظة التي ألقاها القمص داود لمعي بعنوان "وصايا الكاهن" ثم جاوب على مجموعة من الأسئلة.وحرص الآباء الكهنة الجدد لإيبارشية طما على التقاط الصور التذكارية.