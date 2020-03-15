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عاصي الحلاني: «خليكم بالبيت حتى لا تندموا»

الأحد 15/مارس/2020 - 11:11 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
سناء إسماعيل
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وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، رسالة خاصة لشعب بلاده حذرهم فيها من خطورة انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بإرشادات الصحة العالمية وتطبيق الحجر المنزلي.

وقال «عاصي»، في فيديو نشرته قناة «روتانا»: «حتى ما يجي يوم ويبطل ينفع الندم خلينا كلنا نلتزم بإرشادات منظمة الصحة العالمية وهي عدم الخروج من المنزل، خلينا كلنا نقعد ببيوتنا ونحافظ على عائلتنا وعلى حالنا وأهلنا وللحفاظ على وطننا لأن هذا الوباء ليس سهلًا لأن كل بلاد العالم أعلنت حالة الطوارئ».

وأضاف: «كل واحد منا يعلن حالة الطوارئ في منزله حتى يحافظ على عائلته حتى نصل لوقت نكون قد تعدينا من هذه المحنة والتي نتمنى أن تكون لوقت قصير ولا تطول خليكم كلكم بالبيت حتى نحمي حالنا من الكورونا».

وكانت وزارة الصحة بلنبان قد كشفت أن عدد المصابين بفيرورس كورونا وصل إلى الآن إلى 110 مصابين.

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