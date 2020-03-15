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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: تعقيم جميع المدارس خلال فترة تعليق الدراسة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:06 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد/شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أنه بناء على قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بالمدارس، فإنه تقرر التعامل بكل حزم مع أي مدرس يقوم بالتواصل مع الطلاب من إجل إعطاء دروس خصوصية في المراكز والسناتر المخصصة للدروس.

وأضاف أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للتعليمات وكل من يقوم بالاستمرار في مزاولة الدروس الخصوصية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب ومواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، مقدمًا الشكر لجموع المعلمين الشرفاء الذين استجابوا للتعليمات وقاموا بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وفي نفس السياق، أكد اللواء عادل الغضبان، أنه جاري تعقيم كافة المدارس بالمحافظة خلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين طبقًا لخطة الدولة لتطهير وتعقيم كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية، ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة أي تطورات في هذا الشأن.

وناشد محافظ بورسعيد أولياء الأمور بضرورة الوعي بمخاطر المرحلة الراهنة حفاظًا على أبناءنا ومعاونة الأجهزة التنفيذية في أداء مهامها، وذلك بالبعد التام عن التجمعات والتوقف عن الاستمرار في الدروس الخصوصية للطلاب، والابلاغ عن كل من يقوم بإعطاء دروس خصوصية ومخالفة التعليمات.

وأكد المحافظ ضرورة اعتماد الطلاب على الذات في تحصيل الدروس العلمية وعدم الالتفات لأي آراء أو شائعات مغرضة من شأنها تعطيل خطط الدولة في مواجهة الفيروس المستجد والقضاء عليه، موضحًا أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة ستتعامل بكل حزم مع المخالفين علي الفور دون تهاون، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء.

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