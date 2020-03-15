عمرو أديب للمواطنين: «بتضحكوا علينا؟ لو بإيدي أرجع الدراسة تاني»

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء بسبب تكالب المواطنين على المحال التجارية لشراء السلع الغذائية، خوفًا من اختفائها نتيجة أزمة فيروس كورونا.وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قعدتوا تقولوا وقفوا الدراسة، وخايفين على أولادنا، وفي الآخر تاخدوهم للسوبر ماركت في الزحمة؟ هي دي القعدة؟ بتضحكوا علينا؟".وأضاف أديب: "أنا لو بإيدي القرار ارجع الدراسة تاني، وأهو يجيلك كورونا في مكان محترم، وأنت بتتعلم، مش جنب الشامبو والفراخ".وأردف: "الناس بتشد من بعض السلع، ليه محتاج صندوق كلور في البيت؟ هو ده اللي قلنا ناخد بالنا من المسافة بيننا وبين بعض".وحذر أديب، المواطنين من خطورة هذا التزاحم، لأنه يتسبب في زيادة فرص انتشار الفيروس، قائلًا: "126 المعلن عنهم ليسوا المصابين الحقيقيين بفيروس كورونا، العدد أكثر من ذلك، لكن هذا هو ما استطاعت الأنظمة الصحية الكشف عنه، مثل ما يحدث في كل بلد في العالم".