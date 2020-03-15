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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إغلاق قناة «وطن» الإخوانية قريبًا.. والممول يوقف الرواتب

الأحد 15/مارس/2020 - 11:01 م
أيمن نور
أيمن نور
أحمد ونيس
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امتنع ممول قناة «وطن» الإخوانية عن دفع رواتب العاملين بالقناة للشهر الثانى على التوالى، بعد فشلها فى التحريض ضد الدولة المصرية، حيث لم يعد للقناة أى صدى داخل دوائر الإخوان أو خارجها خلال الأشهر الماضية.
وقالت مصادر إن الهارب أيمن نور، رئيس مجلس أمناء قناة «الشرق» الإخوانية، ومعتز مطر، الإعلامى الإخوانى، تواصلا مع ممول قناة «الشرق»، وهو أحد رجال الأعمال المقربين من محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وأكدا له فشل القناة فى الترويج لأى أفكار إخوانية أو إحداث أى تأثير داخل الشارع المصرى.
وأضافت المصادر أن «نور» قدّم ملفًا كاملًا عن القناة الإخوانية لفضحها أمام الممول الذى كانت الجماعة توهمه بالنجاح المزعوم للقناة لمواصلة تمويلها.
وسبق فى سبتمبر الماضى أن كشفت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية عن أن «نور» تواصل مع قيادات الجبهة التاريخية للجماعة للاستحواذ على القناة، خاصة بعد أن أصبحت مشاهداتها لا تتعدى المئات، ما اضطر إدارتها إلى وقف عدد من البرامج، والبحث عن مقدم برنامج رئيسى على شاكلة محمد ناصر بقناة «مكملين» ومعتز مطر على قناة «الشرق»، وهو الأمر الذى استغله «نور» لتقديم عرض لضم القناة ضمن مجموعته الإعلامية، زاعمًا أنه يمتلك قدرات عملية تؤهله للسيطرة على المشهد الإعلامى.
وذكرت المصادر أن جماعة الإخوان تعانى، خلال الفترة الماضية، من انخفاض عدد المشاهدات وتدنى الأفكار التى تمتلكها الجماعة مما دفع عددًا كبيرًا من مشاهديها للهروب من قنواتها.
كما فشلت الجماعة فى السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

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