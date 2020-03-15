محافظة بورسعيد: لايوجد نقص في السلع بالأسواق

أكدت محافظة بورسعيد أن أسواق المحافظة تتمتع بحالة استقرار تام وتوافر لكافة السلع الغذائية بمختلف انواعها، مشيرة إلى أنه لاصحة لا أي شائعة متداولة عن وجود نقص في السلع الغذائية أو التموينية.كما يتابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشكل يومي، مع المسئولين عن مديرية التموين وكافة الأجهزة التنفيذية والرقابية، مدى توافر السلع والمواد التموينية بالمحافظة وهناك احتياطي كافي وآمن لكافة السلع الاستراتيجية.ووجه المحافظ باستمرار حملات المرقبة للأسواق لمنع التلاعب في الأسعار واسغلال الشائعات لصالح المضاربين بها.وأهابت المحافظة بالمواطنين بعدم التكالب على شراء أو تخزين السل حيث إن الأمور مستقرة تماما في هذا الشأن ويتوالي يوميا وصول السلع المختلفة لاحتياجات ومتطلبات الأسواق بها.