«الإصلاح» تعلن فوز رجائى عطية بمقعد نقيب المحامين

أعلن إبراهيم سعودي، المتحدث باسم جبهة الإصلاح النقابي التي تدعم المرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، فوز مرشحها بالمنصب بعدد أصوات تعدى الـ٢٩ ألف صوت، مقابل ٢٢ ألف صوت لمنافسه سامح عاشور.ووجه سعودي رسالة للمحامين مفادها: "نرجوا الهدوء ونثق في عدالة أعضاء النيابة الإدارية، ولا داعي للقلق فمرشحنا تفوق باكتساح".وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عملية فرز الأصوات في انتخابات النقابة، التي أجريت اليوم الأحد في 467 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف النيابة الإدارية، وأعقبها بدء عمليات الفرز، ومن المتوقع أن يعلن الفائز بمنصب النقيب العام اليوم.وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تعقد 15 مارس المقبل على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات الخميس الماضى.