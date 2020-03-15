وزير التعليم العالي: خطة تعطيل الدراسة كانت جاهزة قبل شهر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن خطة تعطيل الدراسة في الجامعات تم الإعداد لها قبل شهر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن الخطة تم وضعها منذ فترة كأحد السيناريوهات المحتملة، مشيرًا إلى أن تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني عن بُعد في الجامعات تم الإعداد لها بشكل جيد.وأردف: "كنت مصرًا في أول أيام تعليق الدراسة على التواجد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمباشرة عملية التعليم عن بُعد حيث ألقت الأستاذة الجامعية المحاضرة أون لاين وشاهدت بنفسي كيف تفاعل الطلاب معها وجميع المقررات تم رفعها إلكترونيًا".وأشار إلى أن منظومة التعليم الإلكتروني ليست حديثة عهد مع الجامعات المصرية بل يتم العمل به منذ فترة، وبالتالي كانت فرصة للاستعداد الجيد لمثل هذه الحالات التي تشهدها مصر الآن.وأوضح أن منظومة التعليم الإلكتروني المتقدمة تحتاج لشركات كبرى لديها خبرة، وبالفعل تفاعلت هذه الشركات مؤخرًا مع تعطيل الدراسة ومنحت الوزارة 90 يومًا مجانية لاستضافة التعليم الإلكتروني عبر منصاتها المختلفة.