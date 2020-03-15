نبيل عبدالسلام يصل نقابة المحامين وسط أنصاره

وصل، مساء الأحد، نبيل عبد السلام، نقيب محامين الإسماعيلية، المرشّح على عضوية مجلس نقابة المحامين إلى مقر النقابة العامة وسط احتشاد عدد من المحامين حوله.ودخل عبد السلام إلى مقر الاقتراع داخل اللجنة العامة بنقابة المحامين وسط أنصاره.وأعلنت جبهة الإصلاح النقابي فوز رجائي عطية علي منافسه سامح عاشور بفارق 6 آلاف صوت، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة القضائية نتائج الانتخابات بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.