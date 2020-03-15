الثلاثاء.. الجزائر تعلّق رحلاتها الجوية مع فرنسا

قرر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، الأحد، تعليق الرحلات الجوية والبحرية بين بلاده وفرنسا موقتًا بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يسري القرار بدءًا من الثلاثاء.وقال بيان رسمي، إنّه بهدف تعزيز تدابير الوقاية في مواجهة انتشار "الفيروس"، وبعد التشاور مع نظيره الفرنسي ادوارد فيليب، أصدر جراد تعليماته بالشروع "بالتعليق الموقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا بدءًا من 17 مارس".ويترافق هذا "التعليق الاستثنائي" مع ترتيبات لإعادة المواطنين الذي يقومون حاليًا بزيارات للجزائر وفرنسا، طبقًا "للشروط والإجراءات التي ستحددها شركات النقل".وتشير أرقام المديرية الفرنسية للنقل الجوي إلى أنّ نحو 4،4 ملايين شخص تنقلوا بين البلدين في 2019. ومنحت فرنسا 272،054 تأشيرة دخول لجزائريين في 2019، بتراجع عن 2018 (293،926)، بحسب القنصلية الفرنسية في الجزائر العاصمة.