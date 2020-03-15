المسماري: حكومة السراج ليست إلا صورة لجماعة الإخوان

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن حكومة السراج التي منحتها الدول الشرعية عبر اتفاق الصخيرات لا تمثل أي طرف في المعركة الدائرة.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "القاهرة الآن" على شاشة "العربية الحدث"، أن من يحرك السراج هم جماعة الإخوان المسلمين وحكومته ليست إلا صورة للجماعة الإرهابية، التي تدعمها تركيا بالمرتزقة عبر الطائرات وشركات الطيران المحلية المملوكة للإخوان المسلمين عبر كشوف أسماء ليبية مزورة وهي في حقيقة الأمر تحمل مرتزقة أجانب وتمول قطر كل عمليات النقل.ولفت إلى أن "الربيع العربي" كان مشروعًا كبيرًا لتصدير فكرة الإسلام السياسي عبر جماعة الإخوان المسلمين عبر دول كبرى في العالم التي روجت للفكرة.وعلق المسماري على مفاوضات جنيف "5+5" قائلًا: "لن تنجح أية مفاوضات في ظل عدم جدية الطرف الآخر وهو حكومة السراج"، مشيرًا إلى أنه لو كان يملك هذه الجدية لكان قد أنجح المفاوضات منذ حوار القاهرة الذي وضع يده حول كل النقاط الخلافية وهي مشاكل أمنية وجزء منها سياسي لأنهم أرادوا دمج ما يسمى قوى 17 فبراير ضمن القوات المسلحة ونحن رفضنا ذلك لأنه خطر كبير".