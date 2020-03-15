«كورونا».. «الأبيض» يكسو وجوه المحامين خلال انتظارهم نتائج الانتخابات

بالرغم من توتر الأجواء داخل النقابة العامة للمحامين وقت فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات التى أجريت، اليوم الأحد، لم يتخلِ المحامون عن اتباع الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.واستخدم محامون الكمامة الطبية فيما استخدم البعض الأخر مناديل على أنفهم كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا.وبالرغم من المشادات الكلامية بين فريقي سامح عاشور ورجائي عطية إلا أن البعض طالب المحامين بالخروج من ساحة مقر النقابة وعدم الاكتظاظ بداخها وضيق التنفس.ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، بعد قليل، النتائج الرسمية للنقابة بعد الانتهاء من فرز الأصوات.