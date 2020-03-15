لبنان يغلق جميع المنافذ ويمنع الموطنين من النزول إلى الشارع

أعلنت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، إقفال المطار وكل المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتبارا من الأربعاء حتى 29 مارس الجاري، باستثناء قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن.وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، عقب اجتماع حكومي اليوم، إن مجلس الوزراء قرر إعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين في منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى.وأضافت: "سيتم إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق آلية تصدر عن الوزارات المعنية وإقفال المؤسسات الخاصة باستثناء كل ما يرتبط بالأمن الغذائي".وأشارت وزيرة الاعلام إلى أنه يستثنى من قرار الإقفال مصرف لبنان وكل المصارف بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل.من جانبه، قال وزير الداخلية إن الهدف من إعلان حالة التعبئة العامة هو منع الاكتظاظ في مساحة جغرافية محددة ومنع انتشار الوباء وعلى المواطن حماية نفسه وحماية عائلته وسيحصل منع وقمع للمخالفات.