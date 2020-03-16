وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى مكننا من توفير احتياطى نقدى قوى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة يوجد بها احتياطي لكل جهة ولكل بند، للتعامل مع أى ظروف استثنائية أو تعزيزات مطلوبة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه فى حالة الظروف الاستثنائية كالتى نمر بها، فإن تكلفة الإنفاق تأتي من الاحتياطي.وتابع: أن الرئيس السيسي وجه بتوفير مبلغ 100 مليار جنيه من احتياطيات الدولة للتعامل مع أى ظروف، مشيرًا إلى أن أى موازنة عامة للدولة توجد بها احتياطيات، حيث تسبب الإصلاح الاقتصادي فى إنتاج موازنة عامة للدولة بها احتياطيات نقدية قوية، ووجود هذا الإصلاح ساعد مصر كثيرًا.واستكمل: إن شاء الله نخرج من هذا الوضع أقوى، وهذا ظرف استثنائي يعيشه العالم أجمع.