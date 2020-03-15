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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأمن يصل نقابة المحامين لحماية اللجنة المشرفة على «الفرز»

الأحد 15/مارس/2020 - 10:16 م
الأمن يصل نقابة المحامين
الأمن يصل نقابة المحامين
الحسين عبيد و محمد جعفر
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وصلت قوة من رجال الشرطة منذ قليل، إلى نقابة المحامين لحماية لجنة فرز الأصوات وإخراج المحامين من مقر اللجنة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، هددت بالامتناع عن ممارسة دورها في فرز الأصوات الانتخابية، وإعلان النتيجة بعد اقتحام مقرها من قبل بعض مؤيدي سامح عاشور.

وأكد رئيس اللجنة، أن ما شهدته الانتخابات اليوم أضرّ بصورة المحامين في نظري، وذلك بعد تجمهر عدد من أنصار سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين أمام مقر النقابة العامة، ما أدى إلى حدوث مناوشات بين مؤيدي ومعارضي عاشور أمام النقابة العامة؛ بسبب رغبة أنصاره الدخول لمقر الاقتراع وسط رفض من أمن النقابة.

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