«صحة النواب»: أسعار المعقمات ارتفعت من 150 لـ500 جنيه

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا نحتاج إلى وقفة مع النفس فيما يتعلق بالاستغلال وزيادة الأسعار بشكل غير طبيعي مثل المعقمات التي ارتفع سعرها من 150 إلى 500 جنيه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود الاستغلال في أمريكا غير مبرر لحدوثه في مصر.وأردف: "الولايات المتحدة الأمريكية دولة ليست ذات أصول ومبادئ كما أنها دولة رأسمالية يأكل الغني فيها الفقير، أما نحن كمصريين عاداتنا وتقاليدنا وديننا لا ينص على هذا».وأكد أن من يتاجر بآلام الناس جشع ويستحق عقاب واضح وصريح، لافتا إلى أن الصيدليات والمحلات ستظل مفتوحة لأنها لم تغلق في أي دولة أعلنت العزل مثل إيطاليا والصين.