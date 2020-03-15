إثيوبيون يدعمون حقوق مصر المائية أمام البيت الأبيض (فيديو)

أذاعت "القناة الأولى المصري" خلال نشرة التاسعة، فيديو يكشف تضامن أبناء إثيوبيا مع الحقوق المصرية في مياه النيل.وظهر في الفيديو، مشاركة عدد من الإثيوبيين مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة في وقفة أمام البيت الأبيض؛ لحث الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.ورفض الإثيوبيون تدخل أطراف تهدف للضرر بمصالح شعبي مصر وإثيوبيا، على حد سواء، وأضافوا أن الجميع يريد السلام ويسعى إليه كما تسعى إليه مصر بالطرق السلمية والنقاش العاقل.كانت الجالية المصرية قد أطلقت حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود، لدعم مفاوضات سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وصلت إلى نحو 19 ألف مشارك من المصريين بالداخل والخارج.