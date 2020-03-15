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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث «الوزراء»: الأمن يبحث عن مروج شائعة «حظر التجوال»

الأحد 15/مارس/2020 - 10:01 م
هاني يونس
هاني يونس
أحلام عبدالرحمن
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أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن التسجيل الصوتي المتداول على تطبيق "واتس آب"، والذي يزعم فرض حظر التجوال بداية من مساء الثلاثاء المقبل، شائعة ورسالة من أهل الشر تهدف إلى تكالب المواطنين على المحلات والمتاجر.

وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذا المقطع الصوتي كذب واضح وهناك نية خبيثة، مردفًا: "لو أن أحد المتكالبين على السلع مصاب بفيروس كورونا، سيصيب الآخرين".

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث عن كل من يصدر شائعة متعلقة بفيروس كورونا أو أي أمر آخر.

وأشار يونس إلى أن مجلس الوزراء كذب 5 شائعات خلال ساعة ونصف الساعة، موضحًا أن أي قرار تصدره الدولة ستبادر الحكومة بإبلاغ المواطنين به.

وأضاف أن من بين الشائعات التي تم نفيها اليوم هي قطع المياه عن القاهرة والجيزة لمدة 3 أيام، موضحًا أنه تم قطع المياه لمدة 6 ساعات فقط بسبب مياه الأمطار.

وتابع هاني يونس، أن من ضمن الشائعات التي تم نفيها اليوم هو هجوم الجراد الأسود على مصر، وهو ما نفته وزارة الزراعة في بيان لها، وشائعة أخرى تكذيب شائعة إلغاء التيرم الثاني.

وطالب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، المواطنين بأن يأخذوا البيانات والمعلومات من المصادر الرسمية مثل مجلس الوزراء والجهات الحكومية، مؤكدًا أن أهل الشر بدأوا في نشر صور أخبار مزيفة عليها شعار مواقع إخبارية كبيرة تحظى بثقة المواطنين.

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