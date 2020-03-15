أغنية باللهجة المصرية.. مفاجأة راغب علامة في ألبومه الجديد

يستعد المطرب راغب علامة لتسجيل أغنية باللهجة المصرية ستكون ضمن ألبومه الجديد، والمنتظر طرحه في الصيف المقبل، خاصة أنه يعمل على تسجيله هذه الفترة ما بين مصر ولبنان.ويتعاون علامة في الألبوم مع عدد كبير من المؤلفين المصريين، حيث تعاون مؤخرًا مع الشاعر عمرو المصري، في عمل جديد سيقوم بتسجيله خلال الفترة المقبلة.وقال عمرو المصري في تصريحات لـ"الدستور": "العمل سيكون في إطار درامي رومانسي، وقد عرضته على علامة الذي أعجب بدوره بالأغنية، وسيقوم بتسجيلها في لبنان خلال أيام قليلة، لوضعها في ألبومه الجديد".وتابع: "علامة يعمل على وضع أكثر من أغنية باللهجة المصرية في ألبومه الجديد، حيث يتعاون مع عدد كبير من الموسيقيين، وذلك بعد نجاح أكثر من عمل مصري قدمه خلال الفترة الماضية".يذكر أن راغب علامة أحدث حالة نجاح كبيرة بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، والتي طرحها منذ عام باللهجة المصرية.