صربيا تغلق المدارس والحضانات لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن بلاده ستغلق المدارس وحضانات الأطفال اعتبارا من يوم غد الإثنين بسبب فيروس كورونا.وأضاف فوتشيتش، أنه سيتم إصدار أوامر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما بالبقاء في منازلهم.ومنعت الحكومة الصربية، الثلاثاء الماضي، الأجانب القادمين من مناطق متضررة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) من دخول البلاد.وقالت الحكومة في بيان إن القرار يشمل الأجانب القادمين من إيطاليا ومناطق من الصين ومن كوريا الجنوبية وإيران وسويسرا، إضافة إلى ذلك، يُمنع العاملون في المجال الطبي منعا باتا من السفر إلى المناطق المتضررة.وقالت الحكومة الصربية إن الخطوات تتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.