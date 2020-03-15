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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم صاروخي جديد على معسكر التاجي بالعراق

الأحد 15/مارس/2020 - 09:57 م
صاروخ
صاروخ
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ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، تعرض معسكر التاجي العسكري بالعراق الذي تنتشر فيه قوات التحالف الدولي لقصف بصواريخ كاتيوشا.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت فجر اليوم السبت، أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة، الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أمريكيين.

وأحجم المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، عن التكهن بشأن الرد المحتمل، لكنه قال في بيان استنادا إلى تحذير وزير الدفاع، مارك إسبر، الأسبوع الماضي: «لا يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفرادا من الجيش الأمريكي وتفلتون سنحاسبهم».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، في بيان، السبت، أن 33 صاروخًا من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي.

وأضافت: «عثرت قواتنا على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام المجاورة، ووجدت فيها 24 صاروخًا جاهزا للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها».

ومساء الأربعاء الماضي، تعرضت قاعدة التاجي إلى هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني، واتهمت واشنطن ميليشيات كتائب حزب الله العراقي، المنضوية تحت ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء الهجوم.

وردت واشنطن فجر الجمعة بقصف مواقع للميليشيات في محافظات بابل وكربلاء ومنطقة البوكمال على الحدود السورية مع العراق.

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