«الأعلى للإعلام» يحقق في نشر مواقع شائعة حظر التجوال

تعقد غدا لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، للتحقيق في تورط عدد من المواقع الإخبارية في نقل شائعة من مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر تزعم تطبيق حظر التجوال ابتداء من الثلاثاء المقبل.وتناقش اللجنة تقرير لجنة الرصد والأداء الإعلامي بخصوص المخالفات التي ارتكبتها عدد من الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للإصابة بفيرس كورونا.وكانت اللجنة عقدت اجتماعا لها أمس ورفعت توصية للمجلس بحجب موقعين إليكترونيين وهما "الجمهورية اليوم وهنا عدن" فضلا عن إنذار 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر شائعات تتعلق بالإصابة بفيرس كورونا.