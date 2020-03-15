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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شيماء سيف: سيبوا شيرين عبدالوهاب في حالها

الأحد 15/مارس/2020 - 09:54 م
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة شيماء سيف، عن حبها الكبير للفنانة شيرين عبدالوهاب، ودعت الناس أن تتركها في حالها –بحد وصفها-.

وقالت خلال لقائها في برنامج "كاربول كاريوكي"، مع الفنان هشام الهويش، والمُذاع عبر فضائية "sbc السعودية": "شيرين تعمل ما تريد ولو الناس تريح نفسها لأنها ست جميلة وتلقائية وعلى طبيعتها وكلنا عارفين ماذا تقصد وماذا تريد؟"، وذلك في تعليقها على إغلاق شيرين صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلانها قبل فترة عن اعتزالها للفن، وتراجعها عن هذا القرار.

وأضافت: "الست عسل وبتغني حلو وشخصيتها حلوة سيبوها زي ما هي".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، كانت قد اتخذت قرارًا بإغلاق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب الانتقادات التي تعرضت لها بسبب تصريحاتها خلال حفلاتها الفنية.

من ناحية أخرى، تخوض شيماء سيف تجربة أول عمل سعودي لها بمسلسل "الديك الأزرق"، ويشاركها البطولة فيه عبدالله السدحان، بيومي فؤاد، وعدد من النجوم الشباب.

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