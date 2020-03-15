وقف استعارة الكتب وتطهير مكتبة مصر العامة بدمياط

أعلن أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، وقف استعارة الكتب داخليا وخارجيا، وتطهير وتعقيم المكتبة بالإضافة إلى تخصيص أماكن للطلبة الذين يأتون إلى المكتبة لاستذكار دروسهم، وفقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وقال "فياض ": إنه جرى تطهير كافة الأوعية المعرفية ومقتنيات المكتبة بشكل فوري قبل الاستخدام، مشيرا إلى أنه جرى نشر اللافتات التوعوية بحرم المكتبة والتوعية المباشرة للرواد من قبل فريق المكتبة، وتدشين مبادرة توعوية "سلامتك سلامتي"، بتوجيه من صندوق مكتبات مصر العامة ورعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.هذا وطالب فياض الالتزام بكافة الإرشادات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.