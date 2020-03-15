الاحتلال يعتقل فلسطينيًا شرق يطا جنوب الخليل

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فتى شرق يطا جنوب الخليل.وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى مصعب موسى حسن شواهين، في منطقة "خلال العدرة" غرب مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، ونقلته لجهة غير معلومة.