غلق 11 مركزا للدروس الخصوصية بمدينة بلقاس

أشرف الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، اليوم الأحد، على غلق جميع سناتر الدروس الخصوصية داخل مدينة بلقاس والتي بلغت ١١ سنتر دروس خصوصية في اليوم الأول.وأكد رئيس المدينة على اتخاذ رئاسة المركز لكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.كما ناشد رئيس المركز المواطنين من عدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات العامة كإجراء إحترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا.