مدير مستشفى الزرقا بدمياط يناقش طرق الوقاية من كورونا

التقى عمرو شاهين مدير عام مستشفى الزرقا المركزى بدمياط، اليوم الأحد، بفريق الترصد وفريق مكافحة العدوى وفريق التدريب لمناقشة الوضع الراهن وخطة مواجهة فيروس كورونا الجديد.بينما ناقش مدير المستشفى طرق الوقاية وكل الاحتياطات اللازمة لأمن المريض ومؤدي الخدمة، بالتزامن مع خطورة الفيروس الذي يهدد العالم أجمع، وينهي حياة الآلاف من المواطنين في كافة دول العالم.ومن جانب آخر شدد مدير المستشفى على ضرورة تطهير دورات المياه والممرات مع تقديم مطهرات لزوار المرضى، وسط تعليمات مشددة بتوفير كل انواع المطهرات لمواجهة انتشار الفيروس الذي أصبح وباء يهدد حياة البشر.