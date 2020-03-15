رئيس روسيا يأمر بتشكيل لجنة لمكافحة انتشار كورونا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة في الاتحاد الروسي؛ لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد في روسيا.وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم، أن بوتين أمر بـ "تشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة في الاتحاد الروسي لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.وأضاف بيان الكرملين، أنه تقرر أن "يترأس عمدة موسكو سيرجي سوبيانين مجموعة العمل".وفي وقت سابق، أعلن مركز الاستجابة للفيروس المستجد في روسيا، اليوم، تسجيل 4 مصابين، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 63 حالة.وقال المركز "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 4 حالات مصابة بالفيروس الجديد بين مواطنين روس، 3 في منطقة موسكو وواحدة في منطقة تيومين".ووفقًا للمركز، فجميع الأشخاص الذي أصيبوا بالعدوى قد زاروا مؤخرًا بلدانا تضررت بشدة من انتشار الفيروس الجديد، وهي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا، وقالت السلطات الصحية إنه سيتم وضع كل من كان على اتصال بهم تحت الملاحظة.