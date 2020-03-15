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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان نتيجة الانتخابات في مؤسستى «أ ش أ» وروزاليوسف

الأحد 15/مارس/2020 - 09:41 م
انتخابات
انتخابات
أ ش أ
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، اليوم الأحد، رسميا نتائج فرز الأصوات بانتخابات مؤسستي وكالة أنباء الشرق الأوسط، و"روزاليوسف" على مقاعد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وأسفرت النتائج عن فوز عاطف الحملي بـ١٣٤ صوتا، وصلاح مغاوري بـ١٢٢ صوتا بمقعدي مجلس الإدارة في وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الصحفيين، وفاز بمقعدي الإداريين في مجلس الإدارة كل من أحمد منصور وكمال التهامي، بينما فاز بمقعدي العمال بمجلس الإدارة أسامة عبدالنبي ومحمود طايل.

وفاز بمقعدي الجمعية العمومية للوكالة "صحفيين" كل من هبة أبوبكر، بواقع ١٤٦ صوتا، ومحمد علي ١١٢ صوتا، كما فاز بمقعدي الإداريين "جمعية عمومية" كل من أحمد التوني ووليد عبدالنبي، وفاز بمقعدي العمال "جمعية عمومية" كريم الليثي وإبراهيم محمد.

وفي مؤسسة "روزاليوسف" فاز بمقعدي مجلس الإدارة عن الصحفيين أيمن عبدالمجيد بـ 139 صوتا، وإيهاب كامل 91 صوتا، وفاز حسنى عبدالخالق بـ123 صوتا، وأسامة ربيع بـ105 أصوات عن الإداريين، وفاز من العمال محمد معوض بواقع 119صوتا، ورمضان جميل بواقع 93 صوتا.

وبالنسبة إلى الجمعية العمومية في مؤسسة روزاليوسف، فاز عن الصحفيين عبدالوكيل أبوالقاسم 85 صوتا، عمر علم الدين 74 صوتا، وفاز بمقعدي الإداريين عمر جمال بـ 120 صوتا، وإسماعيل شعبان 110 أصوات، وفاز بمقعدي العمال بلال فليفل 143 صوتا، وكمال محمد "109 أصوات".

وبدأت في التاسعة صباحا عملية التصويت بانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وروزاليوسف، والمؤجلة من الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.

وتعد الانتخابات التي أجريت اليوم، هي المحطة الأخيرة بانتخابات المؤسسات الصحفية الثمانية في ظل قانون الوطنية للصحافة الجديد رقم 179 لسنة 2018، والتي انطلقت في 5 مارس الجاري، الأهرام ثم تبعتها دار أخبار اليوم ودارالهلال ثم دار التحرير ودارالمعارف.

وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل 17 مارس 2020، وذلك لدراسة نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية، واعتماد النتائج وإعلانها.

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