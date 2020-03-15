صحفي مقيم في بكين: الحياة تعود لشوارع الصين تدريجيًا

قال محمد أسامة، صحفي مقيم في بكين، إن الأوضاع تحسنت في بكين وفي الصين بشكل عام، حيث أصبح هناك تطور ملحوظ عن الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه في بداية الأزمة كانت الشارع تخلو من الحياة، أما الآن أصبحت الناس تنزل إلى الشارع لتزداد الكثافة في الشوارع.وأضاف أسامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن هناك بعض المواطنين في الصين يذهبون إلى العمل، ولكن الكل يتبع التعليمات الوقائية ويرتدون الكمامة.وتابع: "هناك تغيير ملحوظ، حيث كان الناس في البداية يتخوفون من الأشخاص القادمين من الصين، إلا أن الوضع الآن تغير، حيث أصبح الصينيون متخوفين من الأشخاص القادمين إليهم من الخارج".وأوضح أن الصين اتخذت إجراءات احترازية تجاه الأشخاص القادمين إليهم من الخارج، فالشخص الذي يرغب في السفر إلى الصين لمدة أقل من 14 يومًا، لن يستطيع الدخول، في حين أن الشخص الذي تصل مدة إقامته في الصين لأكثر من 14 يومًا، سيتم حجره تحت إشراف الحكومة الصينية لمدة أسبوعين، وبعد انتهاء هذه الفترة واطمئنانهم بسلامته وخلوه من الفيروس، فإنه بذلك يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي".