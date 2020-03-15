«مستثمرى أسيوط» تطالب برفع الغياب فى المصانع

أشاد على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين؛ حفاظًا على سلامة الطلاب وتجنب العدوى بفيروس كورونا.قال حمزة، لـ"الدستور"، إنه يجب تقليل عدد العمال والموظفين في المصانع والشركات لتقليل التكدس، والحفاظ على صحتهم، مطالبًا برفع الغياب من العمل في المصانع والشركات.ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفَيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.