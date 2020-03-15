السعودية تعلن عن 15 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها بأن السعودية تعلن عن 15 حالة جديدة بكورونا.من جانب آخر أعلنت المملكة العربية السعودية إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، وضمن الإجراءات التي أقرتها، منعت السعودية تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهى والسماح بخدمات التوصيل، كما أعلنت منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق.