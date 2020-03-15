اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تهدد بالامتناع عن فرز الأصوات

هدّدت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بالامتناع عن ممارسة دورها في فرز الأصوات الانتخابية، وإعلان النتيجة بعد اقتحام مقرها من قبل بعض مؤيدي سامح عاشور.أكد رئيس اللجنة، أن ما شهدته الانتخابات اليوم أضرّ بصورة المحامين في نظري، وذلك بعد تجمهر عدد من أنصار سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين أمام مقر النقابة العامة، ما أدى لحدوث مناوشات بين مؤيدي ومعارضي عاشور أمام النقابة العامة؛ بسبب رغبة أنصاره الدخول لمقر الاقتراع وسط رفض من أمن النقابة.