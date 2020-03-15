الأوقاف: «وجوب طاعة ولي الأمر» موضوع خطبة الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف، موضوع خطة الجمعة الثاني سيكون عن وجوب طاعة ولي الأمر ومن ينوب عنه من مؤسسات الدولة الوطنية كل في مجال اختصاصه، فأهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل مجال، ومن ثمة يجب شرعا عدم الافتئات على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة في مجال اختصاصها.وتحذر الوزارة من الانسياق خلف الصفحات والمواقع المشبوهة، وتؤكد عدم أخذ أي تعليمات أو توجيهات في أي شأن عام من غير المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة كل في مجال اختصاصه والعمل المنوط به.