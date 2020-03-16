فى خدمتك.. 5 طرق للكشف عن فيروس «كورونا»

تقدم صحيفة «الدستور» بعض الطرق المستخدمة فى سحب عينة للكشف من خلالها عن وجود فيروس «كورونا»، وذلك فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص الصحيفة على تقديمها لقرائها.وتوضح «الدستور» 5 طرق للكشف عن الفيروس القاتل، وذلك وفقا لموقع كلينك الطبى، والتي جاءت على النحو التالي:اختبار مسحة الحلقفي هذا الاختبار سوف يتم أخذ عينة من الأنف أو الحلق لاختبار فيروس كورونا.عينة من الأنفيتم حقن محلول ملحي في أنفك، وسوف يقوم الطبيب بأخذ عينة عن طريق شفط المحلول من داخل الأنف.عينة من القصبة الهوائيةهنا يتم ضغط أنبوب رقيق مضاء، يسمى منظار الشعب الهوائية، أسفل فمك إلى رئتيك، ويجمع الطبيب عينة مباشرة من الرئتين في هذه الحالة.اختبار البلغمقد يطلب منك الطبيب السعال للحصول على بعض البلغم حتى يتمكن من التحقق من وجود فيروس كورونا.اختبار الدمسوف يأخذ بعض الدم من أي وريد في يدك للتأكد من وجود الفيروس من عدمه.