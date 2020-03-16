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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فى خدمتك.. 5 طرق للكشف عن فيروس «كورونا»

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:48 ص
جريدة الدستور
رشا نصر
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تقدم صحيفة «الدستور» بعض الطرق المستخدمة فى سحب عينة للكشف من خلالها عن وجود فيروس «كورونا»، وذلك فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص الصحيفة على تقديمها لقرائها.

وتوضح «الدستور» 5 طرق للكشف عن الفيروس القاتل، وذلك وفقا لموقع كلينك الطبى، والتي جاءت على النحو التالي:

اختبار مسحة الحلق
في هذا الاختبار سوف يتم أخذ عينة من الأنف أو الحلق لاختبار فيروس كورونا.

عينة من الأنف
يتم حقن محلول ملحي في أنفك، وسوف يقوم الطبيب بأخذ عينة عن طريق شفط المحلول من داخل الأنف.

عينة من القصبة الهوائية
هنا يتم ضغط أنبوب رقيق مضاء، يسمى منظار الشعب الهوائية، أسفل فمك إلى رئتيك، ويجمع الطبيب عينة مباشرة من الرئتين في هذه الحالة.

اختبار البلغم
قد يطلب منك الطبيب السعال للحصول على بعض البلغم حتى يتمكن من التحقق من وجود فيروس كورونا.

اختبار الدم
سوف يأخذ بعض الدم من أي وريد في يدك للتأكد من وجود الفيروس من عدمه.

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