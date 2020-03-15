الباز: النتائج الأولية تشير لفوز رجائي عطية في انتخابات المحامين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن النتائج الأولية لانتخابات نقابة المحامين تشير إلى اكتساح رجائي عطية الانتخابات، أمام النقيب الحالي سامح عاشور.واستعرض الباز خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، بعض النتائج التي تفيد بتقدم رجائي عطية في عدد الأصوات في انتخابت المحامين، أمام منافسه سامح عاشور.وأغلقت لجان التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين أبوابها، في الخامسة عصر اليوم، وسمحت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات للموجودين بمقر الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم، ثم بدأت عملية الفرز.وقال المستشار أحمد أبودقة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، إن مستشار كل لجنة يسمح لمن هم داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم أيًا كان عددهم.وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه يتم السماح لكل مرشح بالمرور على اللجان وترك مندوبين لهم بشرط ألا يزيد عددهم على 4 مندوبين في كل لجنة وتسجل أسماؤهم بأسبقية الحضور.