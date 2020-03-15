رئيس جنوب إفريقيا يعلن البلاد في حالة كارثة لمواجهة كورونا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده في حالة كارثة وطنية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) مساء اليوم الأحد، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.وكان وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال يوم واحد، ليرتفع عدد المصابين إلى 51 مصابا.