عمان تمنع صلاة الجمعة ودخول الأجانب

قررت سلطنة عمان، مساء اليوم الأحد، وقف صلاة الجمعة بالمساجد وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات ووقف التجمعات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف والعزاء.كما قررت اللجنة المختصة بمواجهة فيروس كورونا، عقب اجتماع لها اليوم، منع الدخول إلى أراضيها باستثناء مواطنيها ومواطني دول الخليج، وأن يطبق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى منافذ السلطنة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك العمانيون.وقررت اللجنة بدء تطبيق هذه القرارات بدءا من بعد غد الثلاثاء.وسجلت السلطنة عشرات الإصابات بالفيروس قدم معظمها من الخارج خاصة من إيران.