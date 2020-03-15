الباز يتصل بـ«حماية المستهلك» للإبلاغ عن اختفاء السلع على الهواء

أجرى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، تجربة على الهواء بالاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588؛ للإبلاغ عن اختفاء السلع أو زيادة أسعارها.وأبلغ الدكتور محمد الباز، الموظفة المسئولة عن الرد على الهاتف، بأن هناك شكاوى كثيرة وردت للبرنامج بشأن اختفاء الكحول والمطهرات من الصيدليات والمحلات.لترد الموظفة: "هذه المعلومة صحيحة، وسيتولى الجهاز هذا الأمر، بتفعيل الضبطية القضائية لضبط الأسواق".