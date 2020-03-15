الديهي: منع المصافحة داخل قناة «TEN» لمواجهة كورونا

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، عن اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة داخل قناة "TEN" في إطار مواجهة فيروس كورونا، حيث أكد أنه لا مصافحة نهائيًا داخل القناة سواء مع الضيوف أو العاملين بالقناة.وأضاف ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "TEN"، أنه لا قبلات ولا عناق تحت أي ظرف، ولا بد من وجود المطهرات في كل مكان وأى ضيف يدخل لا بد أن يستخدم المطهرات لغسل الأيدي.ووجه الديهي بإغلاق "البوفيه" داخل القناة حتى يتم تطهيره بالكامل ويتم استبدال الأكواب بأخرى ورقية، والملاعق بأخرى خشبية، داعيًا جميع المؤسسات لعمل هذه الإجراءات.