المصيلحي: لا صحة لحظر التجوال.. والسلع الأساسية تكفي 4 أشهر

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الدولة المصرية لديها مخزون من الاحتياجات الأساسية التي تكفينا لفترة كافية تمتد لـ4 أشهر، وتم توفير دواجن ولحوم تكفي لمدة 12 شهرًا.وأضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يوجد أي نقص في أي نوع من السلع الرئيسية، وهناك من يستغل اندفاع المواطنين لشراء المنظفات والمطهرات فقط لرفع سعرها.وشدد الوزير، على أن قوانين التموين واضحة وصارمة، وأي مخالف يتم تحويله لنيابة أمن الدولة العليا، مطالبًا المواطنين بالابلاغ عبر الخط الساخن 19588 عن أي مخالفة تتمثل في رفع أسعار، أو حجب سلع.وقال المصيلحي إنه لا صحة لشائعة فرض حظر التجوال بالمحاقظات، لافتا إلى أنه لاحظ انتشار هذه الشائعة عبر السوشيال ميديا.