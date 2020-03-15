بسبب «كورونا».. تخفيض العمالة في ماسبيرو لمدة 15 يومًا

قرر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، تخفيض العمالة في ماسبيرو، حسب طبيعة العمل وحاجته تحت مسئولية وإشراف كل رئيس تنظيم بما لا يخل بسير العمل لمدة 15 يوما، ويعاد النظر بعدها خاصة بعد اجتياح فيروس كورونا العالم وارتفاع نسبة الوفيات والإصابات.ويأتي ذلك بعد مطالبات العديد من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام من فنيين وإداريين بعدم ذهابهم إلى العمل خوفًا من فيروس كورونا، بجانب عدم قدرة بعض الموظفات للذهاب إلى ماسبيرو بعد حصول المدارس والجامعات على إجازة لمدة 15 يوما بقرار من رئيس الجمهورية.وأصدر زين قراره بعد مذكرة تم تقديمها من قبل النقابات الثلاث بالهيئة بتخفيض العمالة وعدم التكدس، وبالفعل تم رد اللجنة القانونية وموافقة الهيئة على القرار.وجاء في نص المذكرة الآتي: "توجيه رؤساء القطاعات المختلفة بالهيئة لتنظيم العمل بكل قطاع الحد من سلوك العاملين في حكم سير العمل بالغرفة وساعته وعلى سبيل المثال الإدارة التي يعمل بها عاملين يتم العمل بينهم بالتناوب على مدار أيام العمل الاسبوعية، وكل رئيس وحسب واختباراته طبيعة العمل في الادارات المختلفه مؤقت على أن يعاد النظر في هذا الأمر بعد انقضاء هذه المواضع في ضوء المستجدات التي تمر بها البلاد".