حظر تجول في بغداد لاحتواء «كورونا»

أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، فرض حظرا للتجوال في بغداد لمدة ستة أيام تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.وقررت الحكومة العراقية فرض حظر التجوال بالعاصمة اعتبارا من 17 مارس حتى 24 مارس تحسبا لانتشار كورونا.وقالت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة الذي ترأسه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، إنه تم اتخاذ قرار يقضي بفرض حظر للتجوال في بغداد.وبحث الاجتماع تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، والإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الأزمة ودعم جهودها.