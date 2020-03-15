أحمد حلمي لـ المصريين: متخرجوش من البيوت

وجه الفنان أحمد حلمي، عدة نصائح لمتابعيه للحد من انتشار فيروس كورونا مستخدمًا في ذلك مقطع من فيلم "عسل أسود"، في مشهد ظهر فيه رفقة الفنان إدوارد.وعلق أحمد حلمي على الفيديو قائلًا: "يا جماعة بلاش خروج ولو اضطريت تخرج يبقي بلاش تسلم.. وإن اضطريت تلسم يبقي بلاش تبوس.. وإن اضطريت تبوس أجري".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتعطيل الدراسة لمدة اسبوعين، وذلك لتعيقيم المدارس بعد امتشاف 7 حالات فيروس كورونا بين الطلاب وللحد من انتشاره بينهم.