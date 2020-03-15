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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل للحكومة بسبب امتحانات القبول الجامعي الأمريكي

الأحد 15/مارس/2020 - 08:15 م
مي البطران
مي البطران
إسلام نصير
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تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، موجّه إلى مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، لسرعة التدخل لإنقاذ مستقبل الطلبة واستنزاف أموال أولياء الأمور، بسبب الخلل المستمر جراء عدم تحمل المسؤولية تجاه هذه الفئة من الطلاب المصريين.

قالت البطران، في تصريح الأحد، إن تكرار تسريب امتحانات الـSAT يضع مستقبل أبنائنا على حافة الهاوية؛ لأن الخلل القائم داخل المنظومة لم يتم العمل على حله، في حين أننا تقدمنا بالعديد من طلبات الإحاطة للقضاء علي هذه المشكلة، لكن دون جدوى.

أشارت عضو مجلس النواب إلى أن امتحان السات هو الاعتماد الأمريكي لدخول الجامعات التي اعتمدتها المجلس الأعلى للجامعات لقُبولهم في الجامعات المصرية أسوة بالنظام الأمريكي لحملة الشهادات الأمريكية التي يبلغ 60 ألف طالب، وهو الأمر الذى يترتب عليه تهديد مستقبل الطالب المصري في الشهادة الأمريكية الدولية.

تقدمت البطران، في وقت سابق، بطلب إحاطة لهذا الشأن، وتمت الوعود بالإسراع في إجراءات الترخيص الشهادات الأخرى في مصر، لكن لا تزال المشكلة مستمرة.

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