رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«قضاة مجلس الدولة» يطالب بتعقيم منشآت واستراحات الأعضاء

الأحد 15/مارس/2020 - 08:11 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
طالب نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإصدار تعليماتها بتعقيم منشآت النادي واستراحات الأعضاء، في ضوء الإجراءات التي تتّخذها وزارة الصحة نحو مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال النادي، فى خطابه الموجّه لوزارة الصحة، إن النادى يرتاده الأعضاء وأسرهم، ما يقتضي الحفاظ على سلامتهم من خلال تعَقيمه؛ لتفادي الأخطار.

تابع: إنه فى إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وحرصًا من نادي قضاة مجلس الدولة على سلامة أعضائه.

وقال المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتّخذها النادي، متابعة المأكولات والمشروبات المقدمة من خلال مطعم النادي، والحرص على اتباع إجراءات السلامة والوقاية لكل العاملين بالنادي، وكذا تعليق كافة الأنشطة والفعاليات خلال هذه الفترة، ومن بينها جلسات التخصيص للمدينة السكنية للنادي.

أضاف: أن الهدف من هذه الإجراءات سلامة قضاة مجلس الدولة وأسرهم مرتادي النادي والتي تعلو فوق أي اعتبار.

موضوعات متعلقة

«الأزهر» يجيز وقف صلاة الجمعة والجماعة خشية كورونا

رئيس الوزراء: «إجازة المدارس مش للخروج» (فيديو)

تكليفات رئاسية بتحسين أجور العاملين بالدولة فى الموازنة الجديدة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

الصور

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

حظر تجول في بغداد لاحتواء «كورونا»

«الري» تكشف أسباب «عكارة النيل».. فوائد بالجملة

قطع المياه عن الجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

إنفوجراف

image description

نصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم (إنفوجراف)

image description

كيف تصنع مطهرًا يدويًا في المنزل؟

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

النمسا تحظر التجمعات

أدوية تزيد خطر الإصابة بكورونا لا يجب تناولها

مواعيد عرض البرامج التعليمية اليوم بالتفصيل بعد تعليق الدراسة فى مصر أسبوعين

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
المزيد

الثقافة

عبد الدايم توجه بإجراء عمليات صيانة المواقع الثقافية وتعقيمها

مكتبة الإسكندرية تعتذر عن استقبال الوفود الأجنبية حتى 30 مارس

مرشحة لانتخابات «كتّاب مصر»: تنشيط حركة النقد على رأس أولوياتي

إطلاق مسابقة الترجمة من الإسبانية إلى العربية