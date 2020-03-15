«قضاة مجلس الدولة» يطالب بتعقيم منشآت واستراحات الأعضاء

طالب نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإصدار تعليماتها بتعقيم منشآت النادي واستراحات الأعضاء، في ضوء الإجراءات التي تتّخذها وزارة الصحة نحو مكافحة انتشار فيروس كورونا.وقال النادي، فى خطابه الموجّه لوزارة الصحة، إن النادى يرتاده الأعضاء وأسرهم، ما يقتضي الحفاظ على سلامتهم من خلال تعَقيمه؛ لتفادي الأخطار.تابع: إنه فى إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وحرصًا من نادي قضاة مجلس الدولة على سلامة أعضائه.وقال المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتّخذها النادي، متابعة المأكولات والمشروبات المقدمة من خلال مطعم النادي، والحرص على اتباع إجراءات السلامة والوقاية لكل العاملين بالنادي، وكذا تعليق كافة الأنشطة والفعاليات خلال هذه الفترة، ومن بينها جلسات التخصيص للمدينة السكنية للنادي.أضاف: أن الهدف من هذه الإجراءات سلامة قضاة مجلس الدولة وأسرهم مرتادي النادي والتي تعلو فوق أي اعتبار.